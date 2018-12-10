Kenan Doğulu Yılbaşında İlk Kez Antalya'da

Yeni yılın coşkusu, Kenan Doğulu'nun performansıyla zirve yapacak!

25 yıllık profesyonel sanat kariyerine birbirinden özel albümler, popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Doğulu, her biri alanında isim yapmış müzisyenlerden oluşan orkestrası ve özel repertuarı ile yılbaşı gecesi unutulmaz bir performansa imza atacak.

Doğulu, yeni yılı eşsiz bir müzik şöleniyle karşılamak isteyenleri eğlenceye doyuracak. Saatler 24.00'e yaklaşırken sevenleriyle geri sayım yapacak ve şarkılarını hep birlikte seslendirecek.