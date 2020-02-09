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Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son dönemde rol aldığı dijital polisiye dizisi "Alef" ve sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasıyla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, spor salonuna giderken kameralara takıldı.

09.02.2020 00:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:52Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Kenan İmirzalıoğlu, başorülün Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'le paylaştığı "Alef" dizisinde hırslı bir dedektif olan Kemal karakterine hayat veriyor. Rolü için polis arkadaşlarından destek aldığını anlatan İmirzalıoğlu, 2003 ile 2005 yılları arasında yayınlanan "Alacakaranlık" dizisinde de cinayet masası polisini canlandırdığını hatırlattı.

Her hafta 150 dakika dizi çekmenin çok zor olduğuna vurgu yapan İmirzalıoğlu, "Geleceğimiz dijitalde" dedi ve 150 dakikayı bulan dizisi sürelerinden yakındı.


Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, Magazin

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