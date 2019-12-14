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Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk kareler geldi

Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı polisiye dizi Alef'in detayları belli oldu. Başrol oyuncuları dizi için objektif karşısına geçip poz verdi.

14.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:20

Mistik bir polisiye dizisi olan Alef,2020 yılında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper'in yöneteceği Alef, diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek.

OYUNCULAR OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

SenaryosunuEmre Kayış'ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu. Kenan İmirzalığlu'nun bir tabure üstünde kütüphanede kitap okurken çekilen kare oldukça ses getirmişti. Alef'in bir sahnesinden olan fotoğraf karesinden sonra yeni fotoğraflar için sevilen oyuncular objektif karşısına geçti.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden 'Alef'in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.

2020 YILINDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizi, 2020 yılında BluTV ve FX'te aynı anda ekranlara gelecek. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi için izleyiciyi şimdiden büyük bir heyecan sarmış durumda.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk kareler geldi

Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Emin Alper, BluTV, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
SAKARYALI HATUN:Kışın ortasında hala güneş var,kar yağmıyacak galiba. :(((
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MİSAFİR:BAYRAK 2 FİLMİNİ İZLEMENİZİ TAVSİYE EDERİM
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Polisiye gizem türü yapımlarını en iyi yapan ingilizler,neyse umarım güzel bişey olur hadi bakalım
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RUZGAR:ben cok fazla skandinav dizileri izlerim bu kapak fotosu yabanci gelmedi bi copy hikaye olabilir
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ANİME:cardinal dizisinin çakması olabilir
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HAKKI:ya şu Türk dizileri bir türlü istenen sıçramayı yapamıyor. amerika dizileri gibi sağlam prodüksüyon, senaryo yok. günlük hayatı çekiyorlarmış gibi dizi çekiyorlar. ayrıca çok uzun diziler. ben artık bir dizi bekliyorum ABD dizileri ayarında hatta daha çarpıcı. neden mesela uzaylılarla ilgili bir dizi çekilmez. neyapalım katil polis dizisini. milyonlarca var zaten
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ADINIZI YAZIN:Yönetmen , Senarist, Oyunculardan kaynaklanıyor derhal Emekli olmaları lazım . Yeni yüzler ve gerçekten rol yapabilecek kapasitede olması lazım . Ya ben nedeyim bunlara bir kaşık suda boğasım geliyor gerçekten Yeter yönetmenlerde senaristlerde bu ülkeyi terketsinler rezil filimleri var çocuklar bile seyretmez çöplük filimlerin hepsi oyuncularda Kazma mimikleri oynamıyor birer robotlar sanki . Bırakın Bırakın Bırakın
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BİRİSİ:90 larda uzun pardüsoyu giydirtti millete Şimdide herkesin üstünde aynı montu göreceğiz
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