Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

Yıllardır ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma programında bir ilk yaşandı ve yarışmacı için format değiştirildi.

YARIŞMACI İÇİN FARKLI BİR FORMAT İZLENDİ

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç için yarışmanın formatında ilk kez değişiklik yapıldı. Yarışmaya Artvin'den katılan Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm için özel kartonlar hazırlandı.

YARIŞMACI KARTONLARLA SORULARI CEVAPLADI

27 yaşındaki Ümmü Gülsüm, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını kendisine özel hazırlanan kartonlarla cevapladı. Gülsüm'ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı. Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazandı.