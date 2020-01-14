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Kenan İmirzalıoğlu: Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olma İster" yarışmasıyla Türk halkının gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm Genç ile ilgili konuşan programın sunucusu Kenan imirzalıoğlu, "Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum. O yürek olduğu sürece hiçbir engel tanımıyorsunuz" dedi.

14.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:09

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve sunuculuğunu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünden bir ilk yaşandı. Konuşma yetisini kaybeden bir yarışmacı için format değiştirildi ve sorular yazı tahtası üzerinden cevaplandı. Hayata karşı duruşuyla ekran başındakileri kendine hayran bırakan Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazanarak ayrıldı.

"ONUN İÇİN DUA ETTİM"

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, dün akşam Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin düğününde görüntülendi.

İmirzalıoğlu, "Kim Milyonler Olmak İster" yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ümmü Gülsüm ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gülsüm ile 2 saat baş başa vakit geçirdik ve çok etkilendim. O kadar güzel ve tertemiz kalmış bir insan ki, insan kendini sorguluyor. Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum. O yürek olduğu sürece hiçbir engel tanımıyorsunuz. Onu yetiştiren herkesi emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

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Kenan İmirzalıoğlu: Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum

Kenan İmirzalıoğlu, Ümmü Gülsüm, Magazin


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