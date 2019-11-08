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Kenan Karaman: Tedavim devam ediyor, maalesef kadroda yokum

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve milli takım aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

08.11.2019 23:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:53Kenan Karaman: Tedavim devam ediyor, maalesef kadroda yokum

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve milli takım aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan İzlanda ve Andorra maçların aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu belirtti. Yakalandığı zatürreden dolayı, Bundesliga'nın geride kalan 10'uncu hafta maçında Köln ile karşılaşan Fortuna Düsseldorf'un kadrosunda da yer alamayan Karaman, milli formayla yaptığı sosyal medya paslaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçirdiğim ağır zatürre rahatsızlığımın tedavisi devam etmektedir, maalesef kadroda yer alamıyorum. Milli takıma, İzlanda ve Andorra maçlarında başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nı garantilemeyi ümit ediyorum."



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Kaynak: DHA

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