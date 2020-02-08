Kenan Özer'den Alper Ulusoy'a büyük tepki: Çıldırmamak elde değil

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 69. dakikada yeni transfer Kevin Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Siyah beyazlılar bu skorla, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 2. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

"SENİN DE ÇOLUĞUN ÇOCUĞUN VAR BENİM DE"

Gaziantepli Kenan Özer maç sonunda Alper Ulusoy'a sert tepki gösterdi. Özer, "Benim ayağıma müdahale etti Gökhan Gönül, hakem geldi ve kendimi yere attım diye bana sarı kart verdi. Gökhan Gönül'e 'Git, gerçeği söyle, senin de çoluğun çocuğun var, benim de' dedim. Gökhan Gönül hakeme söyledi, hala 'Yok, yok...' Adam söylüyor ama vermiyor." dedi.

"ADAM GİBİ ADAM GÖKHAN GÖNÜL"

Kenan, "Adam gidiyor, 'Vurdum, penaltı' diyor, bana kart veriyor. Çıldırmamak elde değil, zaten 2-0, 3-0 maç... Adam gibi adam, söyledi işte Gökhan Gönül. Böyle bir şey yok kardeşim, kime ne anlatacağız biz? Fair-Play yapıyor adam, vurdum diyor, hala kart, ne diyelim?" ifadeleirni kullandı.