25 Kasım 2018, 12:47
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Kenan Özer'in Ankaragücü Taraftarlarına Yaptığı Hareket, Herkesi Şaşırttı

Kenan Özer

Kayseri'de oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ilk yarısında kale arkasında bir grup taraftar Karius'a yabancı madde attı. Taraftarı sakinleştirmeye giden Ankaragücü'nün oyuncusu Kenan Özer'in 'Şimdi değil sonra' hareketi yapması sosyal medyada gündem oldu.

Ankaragücü - Beşiktaş maçının ilk yarısında Ankaragücü taraftarları, Beşiktaş kalecisi Karius'a yabancı madde atarken, onları sakinleştirmeye giden Kenan Özer'in yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı. Kendi taraftarına, "Şimdi değil, sonra" hareketi yapan Kenan, özellikle sosyal medyada gündem oldu.

SKANDAL BİR PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Kenan Özer, Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maç sonrasında sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve yoruma, "Konstantinapolis'in fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır." yazmıştı. Kenan, sosyal medyadan gelen tepkilerden sonra bu yazıyı kaldırmıştı.

Ankaragücü,Beşiktaş,Kenan Özer

YORUMLAR (4)
BAŞKAN5: 1 lirayı görünce çıldırdı! sana 25 kuruş len :DDD
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HAKİKAT: Anormal herif
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DOĞRUYA DOĞRU : Valla falakaya yatırırmıydı bilmem ama Temel reis seni kesin falakaya yatırırdı.
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BAŞKAN : Çirkef her yerde her zaman cirkeftir
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