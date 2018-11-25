Kenan Özer'in Ankaragücü Taraftarlarına Yaptığı Hareket, Herkesi Şaşırttı

Ankaragücü - Beşiktaş maçının ilk yarısında Ankaragücü taraftarları, Beşiktaş kalecisi Karius'a yabancı madde atarken, onları sakinleştirmeye giden Kenan Özer'in yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı. Kendi taraftarına, "Şimdi değil, sonra" hareketi yapan Kenan, özellikle sosyal medyada gündem oldu.

SKANDAL BİR PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Kenan Özer, Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maç sonrasında sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve yoruma, "Konstantinapolis'in fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır." yazmıştı. Kenan, sosyal medyadan gelen tepkilerden sonra bu yazıyı kaldırmıştı.