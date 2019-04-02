Kenan Pekşen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ belediye başkan adayı olan Kenan Pekşen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BEYKOZ ilçesinde toplam 14 aday ile yarışan Kenan Pekşen isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ adayı Kenan Pekşen kimdir? Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ adayı Kenan Pekşen yüzde kaç oy aldı?

Kenan Pekşen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYKOZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Kenan Pekşen BEYKOZ ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. BEYKOZ ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Kenan Pekşen adlı Bağımsız adayı toplamda 321 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BEYKOZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.