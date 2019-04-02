Kenan Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Çorum belediye başkan adayı Kenan Şahin oldu. MHP adayı Kenan Şahin, Çorum belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çorum belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Çorum belediye başkan adayı Kenan Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve Çorum belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Çorum belediye başkan adayı Kenan Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çorum belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çorum aday yarışı ve Çorum seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çorum Seçim Bilgileri

Çorum belediyesi için toplam sandık sayısının 542 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi için açılan sandık sayısının ise 540 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çorum belediyesi için katılım oranının ise % 84,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çorum toplam seçmen sayısının ise 180.368 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 151.847 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Çorum Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Çorum belediye başkan adayı olarak gösterilen Kenan Şahin, Çorum yarışında % 16,48 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Kenan Şahin toplamda 24.286 adet oy sayısına ulaştı.

Kenan Şahin Kimdir?

Kenan Şahin, 1974 yılında Çorum'da doğdu.

MHP Çorum belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.