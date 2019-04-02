Kenan Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU belediye başkan adayı olan Kenan Şimşek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Kenan Şimşek isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU adayı Kenan Şimşek kimdir? Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU adayı Kenan Şimşek yüzde kaç oy aldı?

Kenan Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BEYOĞLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Kenan Şimşek BEYOĞLU ilçesinde % 0,02 oranında oy almıştır. BEYOĞLU ilçesinde % 0,02 oranında oy olan Kenan Şimşek adlı Bağımsız adayı toplamda 30 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.