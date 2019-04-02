Kenan Sinan Karataş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DÜZCE GÖLYAKA belediye başkan adayı olan Kenan Sinan Karataş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Kenan Sinan Karataş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DÜZCE GÖLYAKA adayı Kenan Sinan Karataş kimdir? BTP DÜZCE GÖLYAKA adayı Kenan Sinan Karataş yüzde kaç oy aldı?

Kenan Sinan Karataş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DÜZCE GÖLYAKA belediye başkan adayı olarak gösterilen Kenan Sinan Karataş GÖLYAKA ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. GÖLYAKA ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Kenan Sinan Karataş adlı BTP adayı toplamda 22 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.