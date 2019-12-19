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Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:46 Kenan Sofuoğlu, AA'nın
AK Parti ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Sofuoğlu, , yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.
Kenan Sofuoğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı, sporda ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafa oy kullandı.
Sofuoğlu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin her yıl birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini anımsattı.
Sofuoğlu, "Bütün arkadaşların emeğine sağlık. Fotoğrafları seçmekte zorlandım. Sporda, bir motosikletçi olarak tercihim motokros oldu. Çünkü Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. 2019 yılının en prestijli spor organizasyonu oldu." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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