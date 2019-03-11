Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, defalarca gündeme geldiği Lamborghini marka spor otomobiliyle Sakarya'da düzenlenen programa katıldı.

Erenler ilçesine gelen Sofuoğlu, aracını yasak olmasına karşın otobüs durağına park etti ve kimsenin yaklaşmaması için de başında 3 kişi bıraktı.

MECLİS'TE DE YASAK YERE PARK ETMİŞTİ

'Emir erlerim' mesajıyla yaptığı paylaşım ve 'Senatör' yazılı kartviziti ile tepki çeken Sofuoğlu, aracını daha önce de Meclis bahçesinde araç girişine yasak bir yere park etmiş ve "Çizilsin istemem, odamdan baktığımda orayı görebiliyorum" demişti.