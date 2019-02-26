Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu son dönemde kamuoyunda kendisiyle ilgili tepki çeken tartışmalar üzerine, Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında açıklamalarda bulundu.

Sofuoğlu sosyal medyada "Emir erlerim" mesajıyla paylaştığı ve TBMM'deki çalışma odasında ayaklarını masaya uzatmış çekilen fotoğrafının geri planını anlattı. Sofuoğlu, fotoğraf çekiminin uzun bir çalışma günü sonrasında yorgunluk atarken gerçekleştiğini, ayaklarının bu yüzden masasının üzerinde olduğunu, bu sırada danışmanlarından aynı zamanda teyzesinin oğlu Semih Bostanoğlu'nun telefonunda Kemal Sunal ve Şener Şen'in rol aldığı 'Süt Kardeşler' isimli filmini izlediğini, bu filmden esinlenerek 'emir erim' espirisini yaptıklarını söyledi.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Fotoğrafın böyle bir mizansen ile çekilmiş olduğunu söyleyen Sofuoğlu, fotoğrafı aslında paylaşmak amaçlı çekmediğini, normalde spor yaşantısında da hatalı paylaşımlarını fark ettiğinde sildiğini ancak 'işlerin siyasette farklı olduğunu', gerek basın gerekse diğer siyasiler tarafından fotoğrafın başka mecralara çekildiğini belirtti.

Fotoğraf üzerinden kendisine yöneltilen eleştiriler sonrasında AK Parti'den gelecek tepkiye göre istifa etmeyi düşündüğünü belirten Sofuoğlu, 'habercilerin haber aramasının' normal olduğunu düşündüğünü ama kendisini asıl üzenin 'toplumun bu kadar sevdiğini söylediği bir insanı birden bu kadar yerden yere vurması' olduğunu vurguladı.

BÜLENT TURAN'A KIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Sofuoğlu, Par'ın AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın kendisine sorulan bir soru üzerine "Bu fotoğraf AK Parti ruhuna, felsefesine uygun olmadı" açıklamasını hatırlatması üzerine ise Turan'ın açıklamasının hiç hoşuna gitmediğini ve kendisine kırıldığını söyledi, "Diğer büyüklerim gibi beni arayıp konuşabilirdi" dedi.

Sofuoğlu aynı fotoğraf içinde masasında duran ve üzerinde 'senatör' yazan kartviziti için de şu ifadeleri kullandı:

"O kartın iki yüzü var. Bir yüzünde Türkçe 'milletvekili' yazıyor. Diğer tarafındaysa İngilizce. Kartı ilk başladığım dönemde danışmanlarım bastırdı. Daha sonra o danışman da ayrıldı zaten. Ben görünce 'Milletvekilinin tam karşılığı bu mu, sorun olmasın sonra' diye sordum, yurt dışında kullanım örnekleri olduğunu belirtti. Bu da bir acemilik, iş kazasıydı. Bunu bir CHP milletvekili aldı ve kullandı. O dönem çıkan haberlere sadece güldüm. Sporcular kart kullanmaz. Ben hala kullanmıyorum. Siyasette daha dikkatli olmayı öğrendim."

"ÇOCUKLARA ÖRNEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Sofuoğlu, TBMM'ye 1 milyon euroluk Lamborghini marka bir otomobille gelmesi üzerine yapılan eleştirileri sormasına ise şöyle yanıt verdi:

"Herkes benim vekil olmadan da böyle imkanlarım olduğunu bilsin diye yaptım, o otomobille okullara gidiyorum. Böylece çocuklara örnek olduğumu düşünüyorum. 'Benim sizden farkım yok' diyorum. Çok çalışırlar ve Allah da nasip ederse onların da başarılı olabileceklerini anlatmaya çalışıyorum."

"BİRİSİ ARACININ KAPISINI AÇARKEN ÇİZİLSİN İSTEMEM"

Sofuoğlu, Par'ın "Otomobili neden milletvekillerine ayrılan park yerine değil de TBMM'deki cami yoluna park ettiniz?" sorusuna da "Bu özel bir otomobil, yanına park etmiş birisi kapısını açarken çizilsin istemem. Ayrıca odamdan baktığımda orayı görebiliyorum. Otomobil gözümün önünde oluyor, oda penceresinden bakıyorum" yanıtını verdi.

Programda "Siyasete girdiğime pişman olduğum dönemler oldu. Bunu saklamayacağım" ve "Siyasette çok üzüldüğüm günler geçirdim" diyen Sofuoğlu, motosiklet sporu yaparken yaşadığı kazalar ile siyasetteki yol kazalarının karşılaştırılamaz olduğunu belirtti: "Sporculuğum bittikten sonra inanın o kazaları özler oldum, ama hayatım boyunca yapacağım şeyden vazgeçmedim. Güzel günler umarım yakında gelecek."