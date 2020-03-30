Kenan Sofuoğlu, tüm maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışlamayı sürdüreceğini duyurdu.
30.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:42
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışlamayı sürdüreceğini duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kenan Sofuoğlu, "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizin omuzlarındadır. Bu sebeple 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kenan Sofuoğlu, "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizin omuzlarındadır. Bu sebeple 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Spor