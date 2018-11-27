İşte Ünlülerin Güzellik Sırları…Ünlü isimlerin güzelliklerini borçlu olduğu cilt bakımı ve yüz maskesi tarifleri…
Sıcak bir günün ardından cildini tazelemek için Miranda Kerr
salatalığı bir hamur haline getiriyor ve yüzüne maske olarak uyguluyor. Gözlerinde şişlik olduğu zaman salatalığı gözlerinin üzerine de koyuyor. Kendall Jenner
– Yumurta beyazı ve limon ile,Miranda Kerr - Salatalık maskesi ile, Katy Perry
- Yumurta beyazı ve badem yağı ile, Jessica Alba
- Kahve, yoğurt ve hindistan cevizi yağı ile,
Suki Waterhouse - Karbonat ile, Priyanka Chopra
– Zerdeçal, yoğurt ve yulaf ezmesi ile,
Olivia Culpo - Bal ve avokado ile evde yaptıkları tamamen doğal güzellik maskeleri..sizler için derledim..
Kendall Jenner,Cilt Bakımı,Miranda Kerr