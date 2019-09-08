Kendall Jenner'ı sevgilisiyle görüntüleyen Danla Bilic, ünlü modele fena yakalandı

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic önceki gün blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye gitti.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENİNCE KIZDI

Arkadaşıyla New York'un en gözde mekanlarından birine giden Danla Bilic, dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la pişti oldu. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da aynı restorana sevgilisiyle gidince ortalık karıştı. Victoria's Secret meleğini, sevgilisi ile beraber telefonuyla görüntülemek isteyen Danla Bilic ve arkadaşı Direkli, Kendall Jenner'a yakalandı.

GÜVENLİĞE ŞİKAYET ETTİ

Ünlü model Jenner, parmağı ile Bilic ile yanındakileri işaret etti ve ardından Türk fenomenleri güvenlik görevlilerine şikayet etti.

MEKANDAKİ HERKESİN TELEFONU TOPLATILDI

Jenner ardından güvenliğe talimat vererek ortamdaki tüm telefonları toplattı. Fenomen isim, "Kendall'ın yüzünden mekandaki herkes sevgilisiyle masanın altından mesajlaştı" dedi.