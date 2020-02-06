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Kendi aralarında kavga eden yabancı uyruklu hırsızlar polise yakalandı

Adana'da 3 hırsızdan birisi çaldıkları motosikletin tanıdığının olduğunu ve sahibine geri vermek istediğini söyleyince arkadaşları tarafından eli ayağı bağlanıp dövüldü.

06.02.2020 04:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:54Kendi aralarında kavga eden yabancı uyruklu hırsızlar polise yakalandı
'da 3 hırsızdan birisi çaldıkları motosikletin tanıdığının olduğunu ve sahibine geri vermek istediğini söyleyince arkadaşları tarafından eli ayağı bağlanıp dövüldü. Olay yerine gelen polis hırsızları yakalarken çok sayıda parçalara ayrılmış çalıntı motosiklet buldu.

Olay, İlçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31021 sokakta bulunan atık deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu 3 kişi motosiklet çaldı. Çaldıkları motosikleti depoya getirdiler. Suriyelilerden İlyas A. motosikletin tanıdığının olduğunu ve sahibine geri vermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen 2 Suriyeli hırsız, İlyas A.'ın elini ayağını bağlayıp dövmeye başladı. sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekibine bildirdi.

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Atık deposuna gelen polis eli ayağı bağlı olan İlyas A.'yı kurtardı. Daha sonra İlyas A. kendini darp eden 2 arkadaşının depoda saklandığını polise bildirdi. Polis saklanan iki kişiyi yakaladı. Depoda arama yapan polis ekipleri çok sayıda parçalara ayrılmış çalıntı motosiklet tespit etti.

İlyas A. ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 Suriyeli gözaltına alındı. - ADANA

Seyhan, Adana, kavga, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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