Kendi cep telefonları ile kamera arkası yaptılar

Filmin hazırlık aşamalarını kendi cep telefonları ile çeken sevilen oyuncular, etraflarındaki oyuncu arkadaşlarına espriler yapıyor ve komik sataşmalar yaşanıyor.

Baba Parası filminin fotoğraf çekimi, oyuncu karavanındaki hazırlıklar, bahçede kahve molasındaki sohbetlerden en doğal halleri cep telefonuna yansıyınca Baba Parası ekibinin en doğal halleri ortaya çıkıyor... Vizyona çıkmak için geri sayım yapan filmin çok konuşulan ve merak edilen kamera arkası görüntülerine biri daha eklendi..

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Baba Parası'nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. TR 40 33 Productions yapımcılığında 'Baba Parası' 1 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.