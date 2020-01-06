Kendi çizimleriyle, Cemal Süreya İlk Kez AKSM'de!

Cemal Süreya' nın kız kardeşi ve yeğenleri de ilk kez bir anma etkinliğine katılacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirinin önemli isimlerinden Cemal Süreya'yı aramızdan ayrılışının otuzuncu yılında özel bir etkinlikle anacak. Cemal Süreya' nın, ilk kez sanatseverlerle buluşacak el çizimlerinin yer aldığısergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Küçükçekmeceliler ile buluşacak. Günümüz sanatçılarından 40 önemli ismin, Cemal Süreya'yı, yaşamı ve eserleri üzerinden ele aldığı sergi, 8 Ocak'ta kapılarını açacak. Ayrıca, açılış akşamı Babazula'nın kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ve şair,yazar,oyuncu Orhan Alkaya da ortak performansları ile Süreya'nın şiirlerini müzikle buluşturacak.

40 sanatçının, fotoğraf, resim, video, enstalasyon ve seramik çalışmaları ile Cemal Süreya'nın el çizimlerinin yer aldığı 'Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak' isimli sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Bilgi almak isteyenler; 444 4 360/8070 nolu telefonu arayabilir.

Sergide, alanlarında uzman 40 sanatçı, Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Fırat Bingöl,Fırat Neziroğlu, Görkem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin, Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli, İpek Tekil, Metin Üstündağ, eserleriyle yer alacak.

Cemal Süreya Kimdir?

Cemal Süreya, 1931'de Erzincan Pülümür'de dünyaya geldi. Ailesinin ona verdiği asıl isim Cemalettin Seber'di. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Maliye ve İktisat Bölümü'nde tamamladı. Üniversite mezuniyetinden sonra memuriyet hayatına başladı. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik, Darphane müdürlüğü, Kültür Bakanlığı'nda kültür danışma kurulu üyeliği, Orta Doğu İktisat Bankası yönetim kurulu üyeliği ve 25 yıldan fazla da Türk Dil Kurulu üyeliği yaptı. Emekliliğinde, yayınevlerinde danışmanlık ve ansiklopedilerde redaktörlük ve çevirmenlik yaptı. 1960 Ağustos'unda çıkardığı Papirüs dergisini yalnızca 4 sayı yayınlayabildi. Pazar Postası, Aydınlık, Yeditepe, Oluşum, Politika gibi birçok yayın kuruluşunda şiir ve yazılar yazdı. İlk şiirine ''Şarkısı Beyaz'' adını vermişti ve bu şiir 8 Ocak 1953'te ''Mülkiye'' dergisinde yayınlandı. 1950'li yılların başında gelişim gösteren ''ikinci yeni hareketi'' ne katıldı. O daha çok ''garip'' akımının etkisinde gibiydi. 1953'te ilk şiiri ''Şarkısı Beyaz''ın yayınlanmasının ardından dergilerde karikatürleri de yayınlandı Cemal'i edebiyat dünyasına tanıtan şiirine de ''Gül'' adını vermişti. 1955'te ise ''Üvercinka'' ve ''Dalga, Güzelleme, Üçgenler, Cigarayı Denize Attım, Nehirler Boyunca Kadınlar Gördüm'' gibi eserlerini kaleme aldı.