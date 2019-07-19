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Kendi emeğiyle yaptığı 'Fetih' kılıcını Vali Şentürk'e takdim etti

Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sargıl, kendi emeğiyle yapmış olduğu fetih kılıcını Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e takdim etti.

19.07.2019 12:36 Kendi emeğiyle yaptığı
Bilecik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sargıl, kendi emeğiyle yapmış olduğu fetih kılıcını Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e takdim etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kendisine hediye edilen fetih kılıcının çok değerli ve anlamının büyük olduğunu ifade ederek Dernek Başkanı Sargıl'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Sezer Sargıl ise, "Valimiz Bilal Şentürk'e yapmış olduğum Fetih kılıcını kızım Sidelya ile birlikte teslim ettik. Bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam

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