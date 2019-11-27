Kendi enerjisini üreten, çevre dostu otogar

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesine, 11 milyon TL yatırımla kazandırdığı ve yapıya entegre güneş enerjisine sahip çatısı ile Türkiye'de ilk olan Menteşe Şehirlerarası Otogarı, tükettiği enerjinin iki buçuk katını üreterek, çevreye ve belediye bütçesine büyük katkı sağladı. 2019 ekim ayı verilerine göre toplam 25.636,679 KW/saat yaklaşık 20 bin TL değerinde elektrik üreten Menteşe Şehirlerarası Otogarı, bu elektriğin 9636 KW/saatini kullandı. Tükettiği enerjiden 16.000 KW/saat fazla elektrik üreten otogar, bu enerjiden 12 bin 300 TL de kar sağladı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kendi enerjisini üretme özelliği taşıyan Menteşe Otogarı projesinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Muğla doğası, tarihi, birbirinden değerli 13 ilçesi ile sadece üzerinde yaşayanları değil herkesi kendine hayran bırakan muazzam bir şehir. Büyükşehir ailesi olarak bu şehrin güzelliklerini koruyarak geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Güneşlenme süresi olarak da, diğer şehirlerden şanslı olan şehrimizde tesislerimizi güneş panelleri ile donatıyor bu enerjiden yararlanarak, çevremizi ve bütçemizi koruyoruz. Şimdilik Menteşe, yapımı devam eden Bodrum otogarımızın çatıları, mezbaha tesisimiz ve Bodrum Konacık hizmet binamızda güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Yapıya entegre çatısıyla Türkiye'de örnek bir proje olan Menteşe Otogarımız tükettiği enerjiden fazlasını üretti. Çevreye ve belediye bütçesine büyük katkı sağlayan tesisimiz ile yapım aşamasındaki hedeflerimize ulaştık. Bu tür Türkiye'ye örnek ve yenilikçi projeler Muğlamıza çok yakışıyor. Çünkü Muğla her zaman hizmetin en iyisini hak ediyor."