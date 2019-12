Başkaları pes etse de 12 yaşındaki Devin için öyle bir kavram yok. Sol kolu olmadan doğan Devin, Almanya 'da yaşayan Türk kökenli bir ailenin çocuğu. Devin'in en büyük motivasyon kaynağı ise "Be your own hero" (Kendi kahramanın ol) adlı proje. Bu projede, fiziksel açıdan engeli bulunan gençlere, Almanya'nın çeşitli kentlerinde deneyimli sporcularla birlikte antrenman yapma fırsatı sunuluyor.