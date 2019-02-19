Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi

Niğde'de sürücüsünün stop ettiği ve kapısını kilitlediği kamyonet, kendi kendine hareket ederek park halindeki iki araca çarptı. Güvenlik kamerasını izleyen sürücü, "Aracın içine cin girdi büyük ihtimal, çünkü başka şansımız yok. Arabayı çalıştırıp öndekine vuruyor" diyerek olayı anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Uzun Sokak'ta ikinci el eşya taşımacılığı yapan sürücü, yemek yemek için kamyonetini yolun kenarına park edip kapılarını kilitleyerek lokantaya girdi. Sürücünün uzaklaşmasının ardından kendiliğinden hareket eden kamyonet, park halindeki iki araca çarparak hasara neden oldu.

"İÇİNE ŞU AN CİN GİRDİ BÜYÜK İHTİMAL"

Kaza sonrasında çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını izleyen kamyonet sürücüsü, şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Arabayı park ettikten sonra stop ettim ve kapımı kilitledim. Yemek yemeye gittim. Şu an arabanın içine herhalde cin falan giriyor. Cinler beyaz olduğu için onları göremiyoruz. İçine şu an girdi cin büyük ihtimal, çünkü başka şansımız yok. Araba çalıştı ve öndekine vuruyor şu anda. Hareket ediyor ve vuruyor. Diriliş filmini de çok seyrediyorum, herhalde araç da ondan esinlenerek bu şekilde tuhaf hareketler yapmış. Öndeki direniyor ama benim araba hırsını alamıyor kerata. Ben indim gittim arkadaşlar arabanın içinden, yandaki esnaf koşuyor bakıyor aracın içinde birisi var mı diye. Aracın içindeki sarhoş mu, kafayı mı yedi diye. Bakıyor ki aracın içinde kimse yok. Benim araç oradan kurtularak başka bir araca da vuruyor. Herkes şaşkın tabii ki. Ben yemek yerken polisler beni arıyor 'Kaza yaptınız gelin' diye. Ben yemek yiyorum nasıl kaza yaparım diye kendi kendime sordum" dedi.

"GÖRÜNTÜLER KARŞISINDA ŞOK OLDUM"

Sabah iş yerine gelerek güvenlik kameralarını izleyen esnaf Mehmet Singin ise olayı şöyle anlattı:

"Şoför kamyonetten iniyor, yanındaki bir kişi de iniyor. Kapıları kilitleyip gidiyor ama bir süre sonra araç kendiliğinden çalışıp hareket ediyor. Görüntü net anlaşılıyor. Önündeki araca sürükleyerek zarar veriyor. Görüntüler karşısında şok oldum. Sahibinin gidip aracın kendi kendine çalışması bizi şok etti.

"BAKTIM İÇİNDE KİMSE YOK"

Kamyonete koştuğunu ama içerisinde kimseyi göremediğini anlatan Serdar Öztürk, "Akşam iş yerimde oturuyordum. Araç kendi kendine çalışmaya başladı. Ben adamın gittiğini gördüm. Baktım arabanın içerisinde kimse yok. Araba yavaş yavaş marş basılıyor, gitmeye çalışıyor. Öndeki arabaya sürtmeye başladı. Baktım içinde kimse yok, kapıları da kilitliydi, frene basıp durdurmak istedim ama öndeki arabayı ittirerek diğer bir arabaya çarptı ama motoru susmadı, sonra itfaiyeyi aradık. Sanırım araçta kısa devre oldu diye tahmin ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA