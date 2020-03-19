Kendi Kendine Şekil Değiştirebilen Yumuşak Robotla Tanışın

Stanford mühendisleri tarafından geliştirilen yeni robot türü, geleneksel ve yumuşak robotik özelliklerini birleştiriyor. Bu robot şişirildikten sonra, bir enerji veya hava kaynağına bağlı kalmadan şekli değiştirebilir, hareket edebilir.Yumuşak robotikteki ilerlemeler, bir gün robotların insanlarla birlikte çalışmasına izin vererek ağır nesneleri kaldırmasına veya tehlikeden uzaklaştırmasına yardımcı olabilir. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, geleneksel robotiklerin özelliklerine sahip olan ve ayrıca şekil değiştirebilen robotla dikkat çekmeyi başarıyor.Stanford araştırma öğrencisi Nathan Usevitch, "Çoğu yumuşak robotun önemli bir sınırlaması, hacimli bir hava kompresörüne bağlı kalması veya hareket etmelerini engelleyen bir duvara takılmasıdır" dedi. Geliştirilen yeni robotun ise böyle bir problemi bulunmuyor, çünkü havayı içerisinde depolayabiliyor.Bu robotun temelinde üçgen bir makineden geçen ve üçgen şeklini veren şişirilmiş bir tüp yatıyor. Makinelerden biri borunun iki ucunu birleştirir; diğer ikisi de tüp boyunca hareket ederek robotun genel şeklini değiştirmesini sağlıyor.Ekip şu anda yumuşak robotları için farklı şekiller deniyor ve robotun yüzebileceğini görmek için suya koymayı planlıyor. Ayrıca yeni özellikler ve avantajlarla diğer yumuşak robot türlerini de geliştirmeye başladılar.

Kaynak: Tamindir