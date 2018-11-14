'Kendi Ligimizde Kalmalıyız'

Türkiye
A Milli Takımının tecrübeli isimlerinden Serdar Aziz
, dün akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Serdar Aziz, " Milli Takım içinde şu anda ortam güzel. İsveç
karşısında çok kritik bir maça çıkacağız. Ancak bu karşılaşmayı bu duruma getiren bizleriz. İstediğimiz sonuçları önceki karşılaşmalarda alamadık. İnşallah bu maçı kazanır kendi ligimizde kalırız. C Ligine düşmek bize asla yakışmaz" dedi.
İsveç,Serdar Aziz,Türkiye
İsveç takımının fiziksel güce dayalı ve aynı Rusya
gibi fizik gücü yüksek, çok koşan bir takım olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Onlar daha çok defans yapıp gol yememek üzerine oynuyor. Bizim hata yapmamamız önemli. Zor bir maç olacak. Bu maçın öneminin farkındayız. Dediğim gibi C Ligi'ne düşmek Türkiye A Milli Takımına yakışmaz" diye konuştu.
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:35