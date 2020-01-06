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Kendi oyunları kendileri tasarladılar

Bilecik'te özel bir okulda eğitim gören bazı ortaokul öğrencileri hayal güçlerine kullanarak tasarladıkları oyunlar diğer arkadaşları tarafından büyük beğeni topladı.

06.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:36 Kendi oyunları kendileri tasarladılar
'te özel bir okulda eğitim gören bazı ortaokul öğrencileri hayal güçlerine kullanarak tasarladıkları oyunlar diğer arkadaşları tarafından büyük beğeni topladı.

Ortaokul öğrencileri oyunlaştırma dinamiklerini kullanarak tasarladıkları ve her türlü eğitime adapte edilen yeni bir e-öğrenme formatına uyarak kazanımlarına uygun olarak oyunlar tasarladılar. Tasarlamış oldukları oyunların sunumlarını sınıflar ayrı ayrı gerçekleştirirken, diğer sınıflardan arkadaşlarına oyunları oynattılar. Bu etkinliğin amacı, öğrencinin strateji ve problem çözme becerisini geliştirmek, el ve göz koordinasyonunu artırmak ve yeni beceriler oluşturmasına yardımcı olmak olarak söylendi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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