Haberler » Güncel » Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber

Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Konya'da direksiyon başındayken kendini vuran şahsın aracı, Emirgazi Kaymakamının makam aracına çarptı. Kazada kendini vuran şahıs, kaymakam şoförü ve yakın koruması yaralandı.

05.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:08Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Konya'da, direksiyon başında kendi tabancasıyla sol omzundan vurulan sürücü Ali K.'nın (31) kontrolünden çıkan otomobili, Kaymakamı İsmail Demirtaş'ın makam aracına çarptı. Kaymakam Demirtaş'ın yaralanmadığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoförü ve koruması ile silahla yaralanan Ali K., hastaneye kaldırıldı.

ARACI SEYİR HALİNDEYKEN KENDİNİ VURDU

Olay, saat 15.00 sıralarında Işıklar Mahallesi Halilyurdu Yaylası mevkiinde meydana geldi. Çiftçi Ali K., eşi Fatma K. (30) ile birlikte yönetimindeki 42 HN 033 plakalı otomobille seyir halindeyken iddiaya göre kendi tabancasıyla sol omzuna ateş etti. Kanlar içinde kalan Ali K.'nın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otomobil, karşı yönden gelen Şenel Yakarer'in (53) kullandığı 42 AA 136 plakalı Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş'ın makam aracına çarptı.

TOPLAMDA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Ali K.'nın eşi Fatma K. ile Kaymakam Demirtaş yara almadan kurtulurken, kaymakam şoförü Yakarer ve yakın koruması polis memuru Yusuf Genç, kazayı hafif sıyrıklarla attı. İntihara kalkışan Ali K. ile Kaymakam Demirtaş'ın şoförü Yakarer ve yakın koruması Genç, hastaneye kaldırıldı. Yakarer ve Genç, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ali K., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma Ali K.'nın otomobilinde yaptığı aramada olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


İsmail Demirtaş, Emirgazi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:00 Kütahya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı - Haber
20:58 Kıvamında bir türk kahvesi'nin püf noktaları - Haber
20:57 OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi - Haber
20:55 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - SAKARYA (2) - Haber
20:51 Ordu Barosu'ndan Ceren Özdemir cinayeti yasal sürecine ilişkin açıklama - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
20:12 Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
5.12.2019 21:08:31