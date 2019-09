TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün bize F-35 uçaklarını verirken kırk dereden kırk su getirenler, kendi uçağımızı yaptığımız gün 'eyvah biz ne yaptık' diyecekler. Bizde bu azim, bu inanç ve bu inat olduktan sonra tekeden süt çıkartırız. Hepsini de yerli ve milli imkanlarla yaparız." dedi.Çerkezköy programı kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası Trakya Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılan Şentop, gençleri yeni bir irfan yuvasına daha kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasınca yaptırılan 43 derslikli okulda bu yıl 374 öğrencinin öğrenim göreceğini belirten Şentop, gelecek yıllarda kapasitenin bin 381'e ulaşacağını ifade etti.Şentop, tam gün eğitim-öğretim yapılacak okulda 3'ü rehberlik olmak üzere, 82 öğretmenin görev yapacağını vurgulayarak, "Burada öğrenim gören evlatlarımız da kendilerine, ailelerine, milletimize ve tüm insanlığa faydalı gençler olmak için gayret edecekler. Marmara Bölgesi ülkemizin en kalabalık bölgesi. Bölgemizin en hızlı büyüyen şehri de Tekirdağ'ımız. Bu yıl nüfusu 1 milyonun üzerinde ve sürekli artmakta Çerkezköy'ümüzün nüfusu da 175 bine yaklaştı. Nüfusu genç olması sebebiyle eğitim-öğretim alanında yeni yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçların giderilmesinde devletimizin en büyük yardımcısı hayırsever vatandaşlarımız, iş adamlarımız, esnaf ve ticaret odalarımız." diye konuştu.İmkanı olan her kardeşine okul, sağlık ocağı, hastane, köprü, çeşme gibi hayri hizmetler yapmayı tavsiye ettiğini anlatan Şentop, Türkiye 'nin ancak bu şekilde gelişip güzelleşeceğini belirtti.Şentop, öğretmenlerin öğrencilere eğitim vermenin yanı sıra hayata da hazırladığına işaret ederek, "Bu noktada sizin en büyük yardımcınızın velilerimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Velilerimiz öğretmenlerimize destek olmalıdırlar. Onlar her çocuğumuzu kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olan fedakar kardeşlerimiz." dedi.Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusunun bulunduğunu, bunun, dünya milletler ailesi içinde büyük avantajlardan biri olduğunu belirten Şentop,"Geleceğimiz adına bizim umutlandıran bu tablo, bizim dünya milletler ailesi arasındaki en büyük güvencemiz. İstiklal Savaşımızı yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gayemiz ve hedefimiz ülkemizin gelişmişlik seviyesini yükseltmektir." ifadesini kullandı.Şentop, şu görüşlerini paylaştı:"Bu noktada yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ahenk son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin özünü oluşturan erklerin ahenkli, uyumlu bir şekilde çalışmaları, Türkiye'nin enerjisini gelişmeye odaklamasına fırsat veriyor. Bu anlamda yasama, yürütme ve yargı erklerini önümüzdeki dönemde daha yoğun bir gündem bekliyor. Biliyorsunuz üç gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına başlayacak. Yargı reformu paketi başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı ivmelendirecek yasal düzenlemeleri sırayla görüşmeye başlayacağız. Yapacağımız çalışmalarla ülkemizi hedeflerine emin adımlarla taşıyacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız temsil görevi konusunda herkesin gönlü mutmain olsun. Ankara'da sizleri düşünen ve sizin temsil etme sorumluluğunun şuurunda olan temsilcileriniz görev yapmakta. Gayemiz ülkemizin her sathını güzelleştirip dost-düşman herkesin gıpta ettiği cennet gibi bir vatan haline getirmek."" Savaş uçağımızı da yolcu uçağımızı da yapacağız"Ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu açılış törenine katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, 17 yıllık iktidarları döneminde eğitime 60 milyar liradan fazla yatırım yaptıklarını söyledi.Dünyada BM üyesi 196 devlet bulunduğunu anımsatan Şentop, "Bu devletlerin üçte ikisinin nüfusu, ülkemizin öğrenci sayısından daha azdır. Zira ülkemizde halen anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 18 milyon çocuğumuz bulunmaktadır. 7 milyon 750 bin öğrenci de yüksek öğrenim görmektedir. Eğer bunlara üniversitelerimizi de dahil edersek öğrenci sayımız 25 milyonu aşmaktadır. Yani 25 milyonluk genç, enerjik, umut dolu bir nüfusa sahibiz. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için bugüne kadar büyük bir özveriyle gayret ettik." dedi.Çocukların maneviyatlarının tam, milli hislerinin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Evlatlarımız şahsiyetli ve özgüvenli bireyler olmalılar. Onları dış dünyaya açık, sosyal bir kişilik olarak yetiştirmeliyiz. Dünün meselelerini tartıştırmak yerine, yarının imkanlarını ve fırsatlarını düşünmelerini sağlamalıyız." diye konuştu.Bir süre önce Atatürk Havalimanı'nda Teknofest Şenliği düzenlendiğini, şenlikte Türkiye'de yapılan hava araçları ve savunma silahlarının gösteri gerçekleştirdiğini anlatan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:"Bütün bunları bizim gençlerimiz yaptı. Birkaç gün önce kendi gök kubbemizde gösteri yapan hava araçlarını daha düne kadar dışarıdan almak zorundaydık. 'Kötü komşu ev sahibi yapar' misali, sözde müttefiklerimizden alamadığımız İHA'lardan başlamak üzere, SİHA'ları, helikopterleri, tankları, ve daha fazlasını kendimiz yapmaya başladık. Savaş uçağımızı da yolcu uçağımızı da en kısa zamanda yapacağız. Bugün bize F-35 uçaklarını verirken kırk dereden kırk su getirenler, kendi uçağımızı yaptığımız gün 'eyvah biz ne yaptık' diyecekler.Bizde bu azim, bu inanç ve bu inat olduktan sonra tekeden süt çıkartırız. Hepsini de yerli ve milli imkanlarla yaparız. Yeter ki kendimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. İstersek başaracağımıza olan inancımızı koruyalım. Ben özellikle gençlerimizde, çocuklarımızda bu umudu, bu öz güveni görüyorum. İş dünyamızda, iş adamlarımızda bu isteği ve enerjiyi görüyorum. Zaten başka türlü üç kıta yedi denize hükmeden ecdadımıza layık olamayız. Bunun için öncelikle kendimize inanacak ve güveneceğiz."