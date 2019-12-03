Haberler » 3. Sayfa » Kendi vatandaşlarını dolandırmaya kalktılar - Haber

Kendi vatandaşlarını dolandırmaya kalktılar

Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan Irak uyruklu şahıslar, Yozgat'ta yaşayan Irak uyruklu Adnan S.A.'yı (34) "Şanlıurfa'da adının parada sahtecilik olayına karıştığını ve hakkında dava açıldığını" söyleyerek dolandırmak istedi.

03.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:16Kendi vatandaşlarını dolandırmaya kalktılar
'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan uyruklu şahıslar, 'ta yaşayan Irak uyruklu Adnan S.A.'yı (34) "Şanlıurfa'da adının parada sahtecilik olayına karıştığını ve hakkında dava açıldığını" söyleyerek dolandırmak istedi.

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtan Irak uyruklu şahıslar, Adnan S.A.'yı (34) arayarak korku ve baskı altına almak için adının parada sahtecilik olayına karıştığını belirterek hakkında dava açıldığını söyledi. Bu davanın kapatılması için istedikleri parayı, kendisine gönderecekleri istihbaratçıya teslim etmesini söyleyen şahıslar, Adnan S.A.'nın ticari bir taksiye binerek Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir alana gitmesini istedi. Dolandırıcılar daha sonra Adnan S.A. gibi Yozgat'ta yaşayan bir diğer Irak uyruklu Ahmed F.J.'ye de aynı yalanı söyleyerek kendilerine inandırdı. Ahmed F.J.'yi istihbaratçı gibi kullanan şahıslar, Ahmed F.J.'yi de Yozgat Emniyet Müdürlüğüne yönlendirip burada bulunan Adnan S.A. isimli şahıstan parayı alıp Şanlıurfa'ya getirmesini söyledi. Olaydan kısa süre sonra "Güneş ve Ay" parolasıyla Yozgat Emniyet Müdürlüğü karşısında buluşan Adnan S.A., 5 bin 400 doları Ahmet F.J.'ye teslim etti. Parayı verdikten sonra kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Adnan S.A., durumu emniyete bildirdi.

Adnan S.A.'dan aldığı 5 bin 400 doları Şanlıurfa'ya götürmek üzereyken Ahmed F.J., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde yakalandı. Ekiplerince ele geçirilen 5 bin 400 dolar Adnan S.A.'ya teslim edildi.

Emniyet ekipleri tarafından Ahmet F.J.'nin de aynı yöntemle kandırıldığı ve kurye olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Tercüman aracılığıyla açıklamalarda bulunan Adnan S.A., Iraklı vatandaşlara uyarılarda bulunarak kimsenin bu tür oyunlara gelmemesini ve böyle bir arama ile karşılaştıklarında durumu polise bildirmeleri gerektiğini söyledi. - YOZGAT

Şanlıurfa, Yozgat, Polis, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:54 Mehmetçik'ten Kosovalı engellilere tekerlekli sandalye - Haber
15:54 Dolandırıcılar, mimarın 2 milyon 700 bin TL'sini alıp kaçtı - Haber
15:54 Üniversite mezunlarına Almanya'dan diploma fırsatı - Haber
15:49 Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:49 Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ten engelliler gününde anlamlı ziyaretler - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:36 Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
15:36 Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:58:25