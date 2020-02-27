Kendi yaptıkları kayaklarla kayan çocuklara federasyondan destek (2)

FEDERASYON ÇOCUKLARA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Bitlis 'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyünde kendi yaptıkları kayaklarla kayan çocuklara malzeme desteğinde bulundu.

Malzeme dağıtımına, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Gençlik Spor Müdürü Aşur Doğan, Okul Müdürü Saffet Karamercan ve öğrenciler katıldı.

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, köyde bulunan çocukların imkansızlıklar içinde kendilerine çok güzel eğlenceler bulunduklarını söyledi. Kaymakam Sancaktutar, "Görüntülerin izlenmesinin ardından Türkiye Kayak Federasyonu'ndan çocuklar için malzeme desteği sözü geldi. Köyde bulunan çocuklar belki de imkansızlıklar içinde kendilerine çok güzel eğlenceler bulmuşlar. Bunu da kendi içinde geliştirmişler. Almış olduğumuz sözler doğrultusunda bugün malzemeler geldi. Öğrencilerimizin bu malzemelerle çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Saklı köyünde bulunan öğrencilerimizi sevindiren spor malzeme desteği veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Açıklamaların ardından TKF tarafından getirilen malzemeler öğrencilere dağıtıldı.