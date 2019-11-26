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Kendi yetiştirdiği su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli Sefer Ateşalioğlu (66), kendi yetiştirdiği su kabaklarını atölyeyi andıran evinde süs eşyasına dönüştürerek satışa sunuyor.

26.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:49Kendi yetiştirdiği su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor

GAZİANTEP'in ilçesinde yaşayan emekli Sefer Ateşalioğlu (66), kendi yetiştirdiği su kabaklarını atölyeyi andıran evinde süs eşyasına dönüştürerek satışa sunuyor.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Sefer Ateşalioğlu, 11 yıldır kendi bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını çeşitli işlemelerin ardından objelere dönüştürüyor. Merakla başladığı sanatı yaşam felsefesine dönüştüren Sefer Ateşalioğlu, "Atölyemde özenle işlediğim su kabağını yaylada kendim 6 ayda yetiştiriyorum. Hasat sonrasında kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra işleyeceğim motifi belirliyor ve kabağa şekli veriyorum. Eziyetli ve sabır isteyen bu işin en büyük zevki çalışma sonrasında ortaya çıkan eser oluyor" dedi.?



Hürriyet Mahallesi, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

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