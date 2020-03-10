Menü
Haberler ›› Güncel ››'Kendi Yolumda' filminin teaser afişi yayınlandı - Güncel

"Kendi Yolumda" filminin teaser afişi yayınlandı

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği başrolünde Gökhan Özoğuz'un yer aldığı 'Kendi Yolumda' filminin teaser afişi, filmin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

10.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:35

Teaser afişte, Gökhan Özoğuz'un yanında, filmde Serkan karakterini canlandıran Çağatay Aras yer alıyor.

Ekim ayında vizyona girecek filmde Gökhan Özoğuz'a; Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz'un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Değişik hikayesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana'da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler.

Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a; "Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?" sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedram türündeki filmin devamını, Gökhan'ın kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü; eğlenceli, romantik, müzik ve aksiyonla dolu rüyasından izleriz… Kendi yolunda gitmenin önemini sorgulatan, çarpıcı bir rüya…

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Gökçe Bahadır, Gökhan Özoğuz, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Güncel
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar