KENDİLERİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK

İstanbul DHA

Arnavutköy 'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye İdlib 'de 34 evladını kaybetti. Şehitler bütün Türkiye'de yürüyüşlerle anıldı. Arnavutköy'de 6 çocuğun özel yürüyüşü ise görenleri duygulandırdı. Çocukların 3'ü kamuflaj giydi. En önde yürüyen 3 çocuğa arkadan 3 çocuk da bayrak açarak eşlik etti. Arnavutköy sokaklarında çocukların 'en büyük asker bizim asker' sloganları yankılandı. Küçük yürekler sokaklarda uzun süre sloganlar atarak yürüdü.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların yürüyüşü