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KENDİLERİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK

İstanbul DHAArnavutköy'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

02.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:53KENDİLERİ KÜÇÜK YÜREKLERİ BÜYÜK

DHA

'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

'de 34 evladını kaybetti. Şehitler bütün Türkiye'de yürüyüşlerle anıldı. Arnavutköy'de 6 çocuğun özel yürüyüşü ise görenleri duygulandırdı. Çocukların 3'ü kamuflaj giydi. En önde yürüyen 3 çocuğa arkadan 3 çocuk da bayrak açarak eşlik etti. Arnavutköy sokaklarında çocukların 'en büyük asker bizim asker' sloganları yankılandı. Küçük yürekler sokaklarda uzun süre sloganlar atarak yürüdü.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların yürüyüşü



Arnavutköy, İstanbul, Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

2.03.2020 15:53:30