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Kendileri küçük yürekleri büyük

ARNAVUTKÖY'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

02.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:58Kendileri küçük yürekleri büyük

ARNAVUTKÖY'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

'de 34 evladını kaybetti. Şehitler bütün Türkiye'de yürüyüşlerle anıldı. 'de 6 çocuğun özel yürüyüşü ise görenleri duygulandırdı. Çocukların 3'ü kamuflaj giydi. En önde yürüyen 3 çocuğa arkadan 3 çocuk da bayrak açarak eşlik etti. Arnavutköy sokaklarında çocukların 'en büyük asker bizim asker' sloganları yankılandı. Küçük yürekler sokaklarda uzun süre sloganlar atarak yürüdü.



Arnavutköy, Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

2.03.2020 15:53:31