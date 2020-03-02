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Kendileri küçük yürekleri büyük

İstanbul DHAArnavutköy'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

02.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:01
DHA
'de kamuflaj giyip ellerinde bayrakla yürüyen çocuklar görenlere duygu dolu anlar yaşattı.
'de 34 evladını kaybetti. Şehitler bütün Türkiye'de yürüyüşlerle anıldı. Arnavutköy'de 6 çocuğun özel yürüyüşü ise görenleri duygulandırdı. Çocukların 3'ü kamuflaj giydi. En önde yürüyen 3 çocuğa arkadan 3 çocuk da bayrak açarak eşlik etti. Arnavutköy sokaklarında çocukların 'en büyük asker bizim asker' sloganları yankılandı. Küçük yürekler sokaklarda uzun süre sloganlar atarak yürüdü.
Kendileri küçük yürekleri büyük

Arnavutköy, İstanbul, Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


2.03.2020 15:53:37