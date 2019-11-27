Haberler » Güncel » Kendileri Mini Heyecanları Maksi 'Mini Cooper'lar' 41 Burda'da - Haber

Kendileri Mini Heyecanları Maksi "Mini Cooper'lar" 41 Burda'da

Kocaelililere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 41 Burda AVM, yeni yıl araç kampanyası ile ziyaretçilerine iki Mini Cooper'dan birine sahip olma fırsatını sunuyor.

27.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:01Kendileri Mini Heyecanları Maksi
Kocaelililere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 41 Burda AVM, yeni yıl araç kampanyası ile ziyaretçilerine iki Mini Cooper'dan birine sahip olma fırsatını sunuyor.

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, yeni yılda ziyaretçilerini muhteşem bir araç kampanyası ile karşılıyor.

29 Kasım 2019 - 16 Mart 2020 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplamda her 100 TL'lik alışveriş ile çekilişe katılma hakkı sunan 41 Burda AVM, yeni yılda şanslı iki ziyaretçisini "Mini Cooper" sahibi yapıyor.

Açıldığı günden itibaren Kocaeli'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, ayakları yerden kesecek araç kampanyası ile tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya davet ediyor.

29 Kasım 2019 - 16 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 100 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkına sahip olacak.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 41 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunarken, yeni yılda iki Mini Cooper'dan birini kazanma şansını sunuyor.

Kampanya için detaylı bilgiye 41 Burda AVM danışma noktasından ya da www.41burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. - KOCAELİ

Mini Cooper, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:17 Hava ambulansı Suriye uyruklu bebek için havalandı
14:17 Edirne'den kısa kısa
14:17 Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı
14:13 Azerbaycan ile "e-ihracat kapısı" açıldı
14:12 24 Kasım Öğretmenler gününü Erciyes Dağı'nın zirvesinde tek başına kutladı
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması pes dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:56 İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
27.11.2019 14:19:44