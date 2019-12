Kendileri üretiyor, kendileri satıyor

Balçova'da kadınlara meslek edindirmek amacıyla kurulan Semtevleri'nde ve Kadınların kurduğu Üretici Kadın Kooperatifi'nde üretim yapan kadınlar, ürünlerini Balçova Belediyesi'nin açtığı satış merkezinde sergileyecek. Balçovalı Kadınlar bu merkez ile ürettikleri ürünleri daha kolay satarak para kazanabilecek. Satılan el emeği göz nuru üründen elde edilen gelirin tamamı, o ürünü üreten kadına verilecek. Satış merkezinde Semtevleri'nde üretilen nakışlı örtüler, makreme, ahşap kutu ve hediyelikler, takı ve çanta gibi ürünlerin yanı sıra Üretici Kadın Kooperatifi'nde organik olarak yapılan makarna, reçel, mantı gibi yiyecek ürünlerde satışa sunulacak.

Açılışa katılan kadınlar ile tek tek görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Balçova'da 15 yıl önce başlayan kadın harekatı her geçen gün büyüyor. Kadınların hayatın ekonomik, siyasal ve toplumsan her alanında söz sahibi olduğu bir ilçede kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Buradaki satış merkezimiz de kadınlarımızın gücüne güç katan bir merkez olacak. Burada ürettiği ürünleri satarak çocuğunu okutan, evine ekmek götüren kadın arkadaşlarımız var. Onların hayatta var olma mücadelesine yapacağımız her katkı bu toplumun gelişmesine de katkı olacaktır. Çünkü kadınların güçlü olmadığı toplumlar, hiçbir zaman tam anlamda güçlü sayılmazlar" diye konuştu.