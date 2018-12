Kendileri Üşüse de Müşterilerinin İçini Isıtıyorlar

06 Aralık 2018 Perşembe 12:04



Adıyaman'da Pakize ve Mahmut Aytemir çifti, uzun yıllardır aynı noktada satışını yaptıkları saleple soğuk kış akşamlarında hem vatandaşların içini ısıtıyor hem de ekmek paralarını kazanıyor.Gündüz saatlerinde evlerinde salep tozunu süzme bal ve sütle kaynatarak içime hazır hale getiren Aytemir çifti, akşama doğru salepi bakırdan yapılma semavere doldurup el arabasına yükleyerek kentin işlek yerlerinden olan Atatürk Bulvarı üzerindeki Mimar Sinan Parkı yanına gidiyor.Burada kurdukları tezgahlarında gece geç saatlere kadar salep satan çift, yağmur, kar ve soğuğa rağmen 33 yıldır ekmeğini salepten çıkarıyor.Müşterilerinin "Dayı" olarak hitap ettiği Mahmut Aytemir (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Adana'da salep satıcılığı yaptığını, evlendikten sonra da bu işi eşiyle birlikte yapmaya devam ettiğini söyledi.Yaklaşık 15 yıl önce Adıyaman'a yerleştiklerini ve hep aynı yerde tezgahlarını kurduklarını anlatan Aytemir, "33 yıldır bu işi yapıyorum. Akşam vakitlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar eşimle birlikte salep satıyorum. Karaciğer yetmezliğim var. Bundan dolayı eşim yanımdan bir an olsun ayrılmıyor. Ekmeğimizi salepten çıkarıyoruz. Eşimle et tırnak olup kimseye muhtaç olmak istemiyoruz." dedi.Aytemir, doktorların kendisine soğukta kalmaması tavsiyesinde bulunduğunu dile getirerek, "Yetkililerden soğuktan korunabileceğimiz, kapalı bir mekan istiyorum. Çünkü araba çok ağır ve evimizle buranın arası 3,5 kilometre. Her gün el arabasını eşimle birlikte getirip götürmek zorundayım. Bu da zor oluyor." dedi.Pakize Aytemir ise eşiyle birlikte salep satıcılığı yaptığını, hem evde hem iş yerinde eşine yardımcı olduğunu vurguladı.Soğuk havada, kış aylarının vazgeçilmez içeceğini satarak vatandaşların içini ısıttıklarını belirten Aytemir, "Branda altında salep satmak çok zor. Havalar iyice soğudu. Eşim de rahatsız. Kendisine ben yardımcı oluyorum. Tek gelir kaynağımız salep satmak. Çok şükür bir işimiz var. Çocuklarımızı da buradan kazandığımız parayla yetiştirip, evlendirdik. Adıyamanlılar da salebi çok seviyor." diye konuştu.Aytemir, salepin bardağını 2,5 liradan sattıklarını, yaz aylarında da yine aynı yerde buzlu şerbet ve mısır satarak evlerine ekmek götürdüklerini sözlerine ekledi.Müşterilerden Mehmet Poyraz (25) ise Aytemir çiftinin salebini çok beğendiğini, soğuk havalarda salep içtiğine değinerek, "Mahmut dayı bizimle çok güzel ilgileniyor. Buranın hizmetinden de çok memnunuz. Adıyaman'da çok fazla salep satıcısı olmasına rağmen, Mahmut Aytemir'in yanına geliyoruz." ifadelerini kullandı.