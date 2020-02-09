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Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp "Teşekkür ederiz amca" dediler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman'ı tanımayan üniversitedeki kız öğrenciler, eşyalarını taşımaya yardım eden rektöre "Teşekkür ederiz amca" dedi.

09.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:26

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin hemen yanında bulunan Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 3 kız öğrenci, yurtlarının önündeki yokuş kar yağışı nedeniyle kapalı olduğundan valizlerle yürümeye başladı. Yolda kendilerine rastlayan RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman yükleri taşımakta zorlanan öğrencilere yardımcı oldu.

"TEŞEKKÜR EDERİZ AMCA"

Yurdun kapısına geldiklerinde ise öğrencilerden birinin kendisini tanımayarak "Teşekkür ederim amca" demesi üzerine Rektör Karaman bu diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Karaman "Memleketlerinden gelen öğrencilerimizin yurtlarına çıkarken valizlerini taşımada zorlandıklarını görünce yardımcı olduk. Bazısı tanıyamadığı için 'Amca Allah razı olsun', tanıyanlar ise 'Hocam çok sağ olun' dediler. Onlar bu ülkenin geleceği ve ailelerinin bizlere emaneti. İyi ki varlar. Sonra durumu Belediye Başkanımıza verdik ve sağ olsunlar hemen yolu açtılar" ifadeleriyle paylaştı.

Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp

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Kaynak: İHA


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