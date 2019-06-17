Kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar 6 yıl sonra Tayland'da yakalandı

Kendilerini ünlü Amerikalı oyuncu George Clooney olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 İtalyan Tayland'da tutuklandı. 58 yaşındaki Francesco Galdelli ve 45 yaşındaki Vanja Goffi, 2013 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Tayland polisinden yapılan açıklamada, "Sorgu sırasında Francesco, George Clooney olduğu iddia ederek bir moda firması açma amacıyla insanlardan para istediğini kabul etti" denildi.

Clooney, adını sahtekarlık için kullanan Galdelli ve Goffi aleyhinde dava açmıştı.

Galdelli ve Goffi, İtalya'da başka dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan kişiler listesinde.

İkili polise yakalanmamak için ülkelerinden kaçınca "İtalyan Bonnie ve Clyde" olarak anılmaya başlanmıştı.

Galdelli ve Goffi, Tayland ve İtalyan polislerinin ortak düzenlediği bir operasyonda Pattaya kenti yakınlarında yakalandı.

İkili 2014 yılından bu yana Tayland'da yaşıyor. Aynı yıl gözaltına alınan Galdelli duruşma sırasında kaçmayı başarmıştı.

İtalyan medyası ikilinin Tayland'da internet üzerinden sahte Rolex saatleri satarak geçimlerini sağladıklarını yazdı.