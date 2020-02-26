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Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Denizli ve 2 ilde kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandıAlınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kent merkezi ile Aydın ve Muğla illerinde yaşayan yaşlı vatandaşların...

26.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:53
Denizli ve 2 ilde kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kent merkezi ile ve Muğla illerinde yaşayan yaşlı vatandaşların dolandırılması olaylarıyla ilgili başlattığı çalışmada 2 şüpheliyi tespit etti.
JASAT ekipleri zanlıların kendilerini jandarma olarak tanıtarak "Köyde birisi öldü. Ölen kişinin paraları evinizdeki paralar arasındaymış. İncelenmek üzere paraları bana vermeniz gerekiyor. İncelendikten sonra karakolda size teslim edeceğiz." diyerek vatandaşların evindeki paraları alarak kaçtıklarını belirledi.
Ekipler, güvenlik kameralarından araçları tespit eden Musa K'yı (40) Aydın'da sahte jandarma elbisesiyle, Sinan Ş'yi (38) ise Pamukkale ilçesinde bir eğlence merkezinde yakaladı.
Musa K. ile Sinan Ş. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Jandarma, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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