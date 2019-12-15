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Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para istediler

Dolandırıcıların kendilerini savcı, polis ve asker gibi tanıtarak, vatandaşları ağına düşürdüğünü tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri "Check-in Operasyonu" düzenledi.

15.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:04Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para istediler
Dolandırıcıların kendilerini savcı, polis ve asker gibi tanıtarak, vatandaşları ağına düşürdüğünü tespit eden Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri "Check-in Operasyonu" düzenledi. Operasyonda 5 zanlı yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda, "Sizin banka hesaplarınızdan FETÖ terör örgütüne para aktarılıyor. Örgüt mensuplarını yakalamak için operasyon yapacağız. Bize yardım edin, hesabınızda bulunan paraları çekin. Seri numaralarını kontrol etmek için gönderdiğimiz polise verin. Parolamız vatan-bayrak" gibi yalanlar söyleyerek, vatandaşların iyi niyetlerini ve masumane duygularını kullanan çeteye operasyon düzenlendi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin izini sürdüğü çete üyelerinin yakalanması için 3 ayrı ilde çalışma başlatıldı. Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, uçak ve otel bilgilerinin polis tarafından izlediği 5 şüpheli, Başkente gelerek sahte kimlikle otele check-in yapıp girdiği esnada yakalandı. Gerçekleşen "Check-in Operasyonu" ile gözaltına alınan zanlılar, 5 ayrı olaydan ifadeleri alınarak nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Zanlıların ikisinin suçlarını itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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