Haberler» Güncel» Haber

Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp, dolandırmışlar

ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

20.07.2019 09:32 Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp, dolandırmışlar
ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyeti Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, R.B.'nin kendisini Yarbay olarak tanıttığını ve askeri okul sınavına giren oğlunu astsubay yapacağını söyleyip, 25 bin lirasını aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.Y. ve İ.T.'nin de kendilerini MİT elemanı olarak tanıttığını ve 1 kişiyi Adana'da MİT'te işe başlatma iddiasıyla 45 bin lira dolandırdığını saptadı. Harekete geçen polis, B.Y., İ.T. ve R.B.'yi yakaladı. Şüphelilerden R.B. ve B.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Adana, TSK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:56   Orhangazi'de trafik kazası: 2 ölü
10:56   81 ilde taksi denetimi: Bin 551 taksi şoförüne para cezası
10:55   "Değerli Zamanlar" projesi Manisa'da hayata geçiriliyor
10:55   Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma
10:55   Yaşlı adam eline aldığı kürekle kadını tecavüzden kurtardı
10:55   Sel sularına kapılan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:54   Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü