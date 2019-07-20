Haberler» Güncel» Haber

Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp, dolandırmışlar

ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

20.07.2019 10:39 Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp, dolandırmışlar
ADANA'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olarak tanıtıp vatandaşları işe yerleştirme bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyeti Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, R.B.'nin kendisini Yarbay olarak tanıttığını ve askeri okul sınavına giren oğlunu astsubay yapacağını söyleyip, 25 bin lirasını aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.Y. ve İ.T.'nin de kendilerini MİT elemanı olarak tanıttığını ve 1 kişiyi Adana'da MİT'te işe başlatma iddiasıyla 45 bin lira dolandırdığını saptadı. Harekete geçen polis, B.Y., İ.T. ve R.B.'yi yakaladı. Şüphelilerden R.B. ve B.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Adana, TSK, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:43   GURBETÇİ YOĞUNLUĞU, YUNAN VE BULGAR TURİSTİN EDİRNE'YE GELİŞİNİ AZALTTI
10:43   KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"
10:43   Azerbaycanlı milletvekilinden Türkiye'ye turizm çağrısı
10:42   Bakan Koca'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
10:42   Afrika'nın en büyüğü Cezayir - Cezayirlilerin şampiyonluk kutlamaları (1)
10:42   Yaban hayvanlarının yaraları sarılıyor
10:42   Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık