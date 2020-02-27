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Kendilerini polis olarak tanıtan 6 şüpheli yakalandı

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp Afganistan uyruklu kişilerin evine baskın yapan 6 kişi gözaltına alındı.

27.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:32Kendilerini polis olarak tanıtan 6 şüpheli yakalandı
'da kendilerini polis olarak tanıtıp uyruklu kişilerin evine baskın yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde 4 Afganın kaldığı eve gelen 6 kişi kendilerini polis olarak tanıttı.
Evdekileri kelepçeleyerek etkisiz hale getiren şüpheliler, bu kişilerin cep telefonu ve parasını aldı.
Bu sırada zanlıların polis olmadığını anlayan Afganlar ile şüpheliler arasında arbede yaşandı.
Şüpheliler havaya ateş açarak 20 ACP 344 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan takibin ardından otomobil, Otogar Kavşağı'nda durduruldu, şüpheliler gözaltına alındı.

Afganistan, Karaman, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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