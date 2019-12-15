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Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde parkta kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

15.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:39
'nın merkez ilçesinde parkta kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Parkta oturan S.K. (14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S'nin (15) yanına gelen 3 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıttı.
S.K'nin cep telefonunu gasbeden şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gittiği güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip saha çalışması yaparak bu kişilerin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Osmangazi, Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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