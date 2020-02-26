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Kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşı 100 bin TL dolandırdılar

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar FETÖ'ye para aktardığını söyledikleri bir vatandaşı kandırarak, 100 bin TL'sini aldı.

26.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:18Kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşı 100 bin TL dolandırdılar
'da kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar FETÖ'ye para aktardığını söyledikleri bir vatandaşı kandırarak, 100 bin TL'sini aldı. Şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da F.M.'yi arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, F.M.'nin hesapları üzerinden FETÖ'ye para aktarıldığını söyledi. Dolandırıcıların baskısı sonucu F.M. 100 bin TL'yi poşet içerisine koyarak kendisini polis olarak tanıtan şahsa verdi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, olay yeri ve civarındaki güvenlik kamera görüntüleri ile KGYS'den alınan görüntüler incelendi. Şüphelinin eşkal bilgileri belirlendi ve yapılan çalışmalarda Ö.P. ve İ.P. isimli iki şüpheli yakalandı. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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