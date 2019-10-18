"Kendilerinin kirlettiği" kampüsü temizlediler

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri, çevre bilinci ve temizlik farkındalığı oluşturmak amacıyla kendi yaşam alanlarının bulunduğu TÜ Balkan Yerleşkesi'nde temizlik etkinliği yaptı.

Üniversite yemekhanesi önünde Trakya Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu öncülüğünde toplanan öğrenciler, yurt ve dersliklerinin bulunduğu yerleşkelerinde başlattıkları temizlik çalışmalarıyla bir anlamda kendi kirlettikleri kampüsü temizledi.

Temizlik etkinliğinde toplanan yüzlerce sigara izmariti dikkat çekti.

Topluluk başkanı Taha Yusuf Kara, kendi yaşam alanları olan kampüsü daha temiz hale getirmek ve çevre farkındalığı oluşturmak için temizlik etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çevre duyarlığının gelişmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kara, "Amacımız üniversitedeki öğrencilerde farkındalık yaratma ve temiz bir kampüs ortamına ulaşmak. Hem üniversite hem de halk çapında insanları bilinçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Sürekli olarak Tunca ve Meriç Nehri kenarında çöp toplama ve fidan dikimi etkinliklerimiz oluyor. Sürekli temizliyoruz ama ne yazık ki bu farkındalığı henüz oluşturamadık. Umudumuzu kesmeyeceğiz, bu etkinliklere sürekli devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA